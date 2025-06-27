‘Üzerinde güneş batmayan hat’ 500T tarih oldu

UKOME toplantısında, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, ocak ayında formülasyonda zam oranı yüzde 15,3 çıkmasına rağmen ekonomik durum nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını ifade ederek, zammın kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti. Yücel, “Bizim tavrımız net, bakanlık olarak toplu ulaşıma şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.