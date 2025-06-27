‘Üzerinde güneş batmayan hat’ 500T tarih oldu

İstanbul’u iki yakasını neredeyse baştan başa geçen ve ‘Üzerinde güneş batmayan hat’ yakıştırması yapılan 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattı tarih oldu. Hat artık Tuzla’dan 4. Levent Metro’ya kadar hizmet verecek.
İstanbul’un en uzun otobüs hatlarından biri olan “500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ” otobüs hattının güzergahı kısaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordi-nasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan ve kentin en uzun otobüs hatlarından olan “500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ” otobüs hattının reorganizasyonu gündeme geldi.
SON DURAK 4. LEVENT METRO
500T hattının uzunluğu, trafik yoğunluğu ve frekans kaybı gibi sebeplerle yönetiminin zorlaştığı, zirve saatlerde sefer tarifelerine uyulamama gibi sorunlarla karşılaşıldığı belirtildi. Hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 500T hattının bölünmesi teklif edildi. Yapılan oylamada, 500T hattının güzergahının kısaltılması oy çokluğuyla kabul edildi. Hat mevcut sefer sayısı korunarak bundan sonra “Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ” yerine “Tuzla Şifa Mahallesi-4. Levent Metro” güzergahında hizmet verecek.
500L İLE 4. LEVENT’TEN CEVİZLİBAĞ’A
Tasarruf edilecek 15 araç ile “500L 4. Levent-Cevizlibağ” hattının kapasitesi artırılacak. 4. Levent'ten Cevizlibağ güzergahına geçmek isteyen yolcular 4. Levent Metro durağında 500L'ye aktarma yapacak. 500T hattının tarifesinin 2 tam biletli olması sebebiyle tek biletli hizmet vermekte olan 500L hattından 500T numaralı hatta yapılan aktarmalarda 1 tam biletli tarife geçerli olacak. 500T hattından 500L numaralı hatta yapılan aktarmalar ise ücretsiz olacak.
Toplu ulaşıma zam talebine ret
- UKOME toplantısında, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1’inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, ocak ayında formülasyonda zam oranı yüzde 15,3 çıkmasına rağmen ekonomik durum nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını ifade ederek, zammın kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti. Yücel, “Bizim tavrımız net, bakanlık olarak toplu ulaşıma şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz” dedi. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.
Deniz taksiye yüzde 275 zam
- Toplantıda İBB'nin teklifiyle, deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı. 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 zamla 500 liraya yükseldi. Tarifede aşamalı ücretlendirilen mil taşıma ücretinin tek fiyat olarak yapılması kararlaştırıldı. 1-4 mil arası taşıma ücreti olan 310 lira, 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira ve 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 lira iptal edilerek, tek fiyat olarak 750 liraya çıkarıldı. Böylece 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 zam yapılmış oldu.