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Üzerinde traktör römorku bulunan kurtarıcı kamyonet yandı

Üzerinde traktör römorku bulunan kurtarıcı kamyonet yandı

09:3912/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
IHA
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Adıyaman'da kamyonet alev topuna döndü.
Adıyaman'da kamyonet alev topuna döndü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üzerinde traktör römorku bulunan kurtarıcı kamyonet alev topuna döndü.

Yangın, Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyü köy evleri konutları yakınlarında meydana geldi. Danyal E. Yönetimindeki ait 02 ACT 932 plakalı kurtarıcı araç, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü, bu durum karşısında aracı yol kenarına çekti. Dumanlar kısa sürede yerini aleve bıraktı.


112 acil çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında kurtarıcı yanarken, üzerindeki römork de zarar gördü.

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