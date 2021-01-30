Üzerine sıcak su dökülen çocuk karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Yaklaşık bir haftadan bu yana önce 90 yaş üzeri daha sonra da 80 yaş üzeri olmak üzere evlerde vatandaşların aşılamalarını yapmaya başladıklarını kaydeden Asan, “Bir haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan toplam 8 ekibimiz var. Ekiplerimiz; bir hekim, bir hemşire, bir anestezi teknikeri ve yardımcı personel olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Ekiplerimiz sahaya çıkıyorlar, aşılarını yapıyorlar. Malum memleketimizin iklim şartları, coğrafi şartlarından dolayı bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil. Vatandaşlarımızın bize bu konuda duydukları güvenden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.