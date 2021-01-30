Gündem Üzerine sıcak su dökülen çocuk karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı
BATMAN

Üzerine sıcak su dökülen çocuk karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Örenağlı köyünde, üzerine sıcak su dökülmesiyle kolundan yaralan Mehmet Ali Baran’a, karlı yolda ulaşamayan sağlık ekipleri, Baran’ı bir kilometre sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Küçük Baran’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Küçük Baran’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasında yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Ali Baran’ın koluna sıcak su döküldü.

Kolunda yanıklar oluşan 6 yaşındaki Mehmet Ali’nin yakınları, 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Karla kaplı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, ilçe şantiye şefliği ekiplerinden yarım talebinde bulundu.

Sağlıkçılar engel tanımıyor: Aşı yapmak için karlı dağları iki kilometre yürüyerek aştılar
FOTOĞRAF 25
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Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, araçları yolda kalınca aşı olması gereken 88 yaşındaki Saadet Nine’ye karlı dağları tipi ve fırtına da yürüyerek ulaştı.
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Muş’ta pandemiyle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve ayaz dinlemeden 80 yaş üzeri vatandaşlara ulaşıyor.
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Merkeze 30 kilometre mesafedeki Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasında yaşayan Saadet Tuncel’e aşı yapmak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede araçlarıyla yolda kaldı.
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Araçların çıkamadığı karlı dağları 2 kilometre yürüyerek Saadet nineye ulaşan sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarına rağmen güler yüzlü hizmeti de göz ardı etmedi.
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Saadet ninenin aşısının ardından yeniden yola koyulan sağlıkçılar, araçların bulunduğu bölgeye yürüyerek aşı olması gereken diğer vatandaşlara ulaşmak için harekete geçti.
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88 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Saadet Tuncel’in oğlu 65 yaşındaki Sefa Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin annesi için aşı yapmaya geldiğini söyledi.
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Sağlık ekibi aracının yolda kaldığını ve yürüyerek mezraya ulaştıklarını ifade eden Sefa Tuncel, “Sağlıkçılarımız yaya olarak buraya kadar çıktılar. Annem aşısını oldu” dedi.
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Muş Toplum Sağlık Merkezinde Doktor olarak görev yapan Mürsel Serçek de aşı çalışması için Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasına geldiklerini ifade etti. Kar nedeniyle araçlarının mezraya ulaşamadığını kaydeden Serçek, “Yolun belli bir kısmını yaya olarak geldik. Şuanda aşımızı yaptık. Aracımız mezraya 2 kilometre kala yolda kaldı. Bu yüzden bizde hastamıza ulaşma durumundaydık. Ondan dolayı kalan yolu yaya olarak geldik ve hastamıza ulaştık. Evde ısındık. Birazdan tekrar o yolu tekrar dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
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Muş Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Teknikeri Hatice Yılmazer ise 80 yaş üzeri aşılamaları yapmak için görevlendirildiklerini belirterek, “Erken reaksiyon geliştiğinde hastalara müdahale etmek için bizlerde bu ekipte varız. Gerçekten çok zor şartlar altında geldik buralara. Yaklaşık 2 kilometre yürüdük. Dışarıda müthiş derecede bir tipi ve fırtına var. Yaklaşık 2 kilometre yolu dondurucu soğukta geldik. İlk defa karda kışta hizmet ediyorum. Sonuç olarak hastamıza ulaştık. Mutluyum bu durumdan tekrardan bu yolu yürüyerek geri döneceğiz ama önemli olan gerçekten bu hastalarımıza bu hizmetin verilmiş olması.” diye konuştu.
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Muş Kovid-19 Aşı Koordinatörü Dr. Muhammed Sena Asan da sağlık personelleriyle birlikte aşılama işlemlerinin 10 gün önce başladığını hatırlattı.
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Yaklaşık bir haftadan bu yana önce 90 yaş üzeri daha sonra da 80 yaş üzeri olmak üzere evlerde vatandaşların aşılamalarını yapmaya başladıklarını kaydeden Asan, “Bir haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan toplam 8 ekibimiz var. Ekiplerimiz; bir hekim, bir hemşire, bir anestezi teknikeri ve yardımcı personel olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Ekiplerimiz sahaya çıkıyorlar, aşılarını yapıyorlar. Malum memleketimizin iklim şartları, coğrafi şartlarından dolayı bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil. Vatandaşlarımızın bize bu konuda duydukları güvenden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Bitlis'teki Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kış aylarında zorlu koşullara rağmen hastalara ulaşarak, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor.
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Tatvan ilçesine bağlı Uncular köyüne giderken, kar nedeniyle yolda kalan ekipler, köylüler tarafından araçları kurtarıldıktan sonra evine ulaştıkları, kısmı kısmi felç geçiren Akif Kutaş'ın (76) kontrolünü yaptı.
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Evde Bakım Hizmeti ekipleri, evde sağlık hizmeti alan hastaların kontrollerini yapabilmek için zorlu şartlarda görev yapıyor.
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Ekipler, kışın yoğun kara rağmen hastaların adreslerine giderek, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor.
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Tatvan ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Uncular köyünde oturan ve kısmi felç geçiren Akif Kutaş'ın kontrolü için yola çıkan ekiplerin içinde bulunduğu araç, köyün girişindeki kar nedeniyle yolda kaldı.
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Araçlarını çıkarmak için uzun uğraş veren ekiplerin yardımına ise köylüler yetişti. Köylüler, traktörle aracı çekerek, saplandığı yerden kurtardı.
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Sağlık ekipleri ise köylülere teşekkür etti. Dr. Hüseyin Özer, Tatvan Evde Bakım Hizmetleri ekibi olarak kar- kış demeden görev yaptıklarını belirterek, Uncular köyümüze geldik. Burada aracımız yolda kalınca köylülerimizin de desteği ile köye ulaştık. Hastamızın rutin kontrollerini de yaptık. Köylülerimize de bu arada teşekkür ediyoruz diye konuştu.
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Köylülerden Yaşar Kutaş ise Allah devletimize ve sağlık memurlarımıza zeval vermesin. Geldiler, bugün köyümüzde hastalarımızı kontrol ettiler. Zorluk çektiler. Bizler de onlara yardımcı olduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz dedi.
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Sağlıkçılar engel tanımıyor: Aşı yapmak için karlı dağları iki kilometre yürüyerek aştılar
Muş'ta koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, araçları yolda kalınca aşı olması gereken vatandaşlara ulaşmak için karlı dağları yürüyerek aşarken, Bitlis'te ise karlar altındaki Uncular köyüne ulaşmak isteyen evde sağlık hizmetleri ekibi kara saplanan araçlarını çıkarmak için uzun uğraş verdi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yolu açılan mezraya ulaşan sağlık ekipleri, 1 kilometrelik patika yolda Baran’ı sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardında Sason’da hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Baran’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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