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Gündem Uzlaşmak için çağırdığı çalışanını darp edip hakaretler savuran patrona dava
İZMİR

Uzlaşmak için çağırdığı çalışanını darp edip hakaretler savuran patrona dava

İzmir'de faaliyet gösteren B.K.S. Kalıp Makine adlı şirkette çalışan H.A. cenaze izni dolayısıyla tartıştığı patronu tarafından uzlaşmak üzere ofise çağrıldı. Ofiste hakaretlere maruz kalan H.A, patron Gökhan G. ve kardeşi Gökay G. tarafından fiziksel şiddete uğradı. Darp raporu alan mağdur çalışan hukuk mücadelesi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İzmir'in Karabağlar ilçesinde faaliyet gösteren B.K.S. Kalıp Makine adlı şirketin çalışanlarından H.A, patronuyla cep telefonunda yaşadığı tartışmanın ardından uzlaşmak üzere davet edildiği ofiste şiddete maruz kaldı. Olay, mağdur işçinin ifadesine göre şöyle gelişti:

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"Göm gel senin cenazenin ceremesini çekemem"

İki hafta içinde üç yakınımı kaybettim, en yakın arkadaşlarımdan biri, dedem ve elinde büyüdüğüm aile dostumuz. 10 Ağustos'ta rahatsızlanıp rapor aldım. 11 Ağustos'ta son cenazeye katılacağımda patron arayıp işe gelmemi söyledi. Ben de gelemeyeceğimi, hem fiziksel hem ruhsal anlamda çalışacak durumda olmadığımı, raporlu olduğumu söyledim. Patron "Göm gel, senin cenazenin ceremesini ben çekemem." dedi.

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  • Bunun üzerine ben de "O zaman işten çıkarabilirsiniz." dedim, "Tamam sen bilirsin." dedi kapattı.

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"Gelsin anlaşalım sorun çıkmayacak"

Bir gün sonra sürekli telefonla aradılar açmadım, şirket danışmanı vasıtasıyla bana ulaştı. Bana çok ihtiyacı olduğunu söylemiş, "Gelsin anlaşalım, sorun çıkmayacağına söz veriyorum" demiş.

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"Hakaretler yağdırıp boğazımı sıktılar"

Babamla beraber gittim, babam dışarıda bekliyordu. Patron bana telefonu babama vermemi söyledi, verip döndüm, girer girmez sinkaflı küfürlerle hakaret etmeye başladılar. Patron Gökhan G. ve kardeşi Gökay G. üzerime yürüdü. Hatta Gökay G. boğazımı sıktı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Kurtulup odadan çıktım, o esnada babam geldi. Oradan uzaklaşmaya çalışırken arkadan küfürler ve tehditler devam etti. Hakaretler arasında arabamıza binip uzaklaştık.

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  • Darp raporu alan mağdur çalışan H.A. konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.
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