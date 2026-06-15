Uzman çavuş dört kişiyi katletti

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde kayınpederinin evini basan Uzman Çavuş Musa Gezer, bir süre önce evini terk eden eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve baldızını katledip intihara kalkıştı. Kan donduran olay dün saat 08.30 sıralarında Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da görev yapan Gezer, bir süre önce evi terk eden eşi Adilşah Gezer’in ailesinin evine gitti. Silahını çıkaran Gezer, eşi Adilşah Gezer, kayınbiraderi Gökhan Demir, kayınvalidesi Habiba Demir ve baldızı Keve Demir’i vurdu. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adilşah Gezer, annesi Habiba Demir ile kardeşleri Gökhan ve Keve Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırının ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen Musa Gezer ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.