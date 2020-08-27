Uzmanlar uyarıyor: Üniversite yerleşme belgenizi sosyal medyada teşhir etmeyin

Üniversite maratonunun ardından tercih ettiği bölümlere yerleşen gençlerin sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken Kişisel Veri Uzmanı Hukukçu Av. Fatih Mehmet Akmeşe, konuyla ilgili şu uyarıda bulunuyor;

Sansürlemeden paylaşılıyor

Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin büyük bir mutlulukla tercih sonuç belgelerini sosyal medya üzerinden paylaştıklarını gözlemliyoruz. Fakat birçok öğrenci sonuç belgesinde yer alan kişisel verilerini sansürlemiyor.

Kimlik numarası ve diğer bilgiler yer alıyor

Öğrencilerin kazandıkları üniversite bilgisi, tercih sırası ve aldıkları puan durumu bir kişisel veridir. Bunun yanında tercih sonuç belgesinde görülen kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası) başkaları tarafından ele geçirildiğinde kişisel veri sahibi(ilgili kişi) aleyhine risk ortaya çıkabilir. Bu açıdan öğrencilerin tercih sonuç belgesini sosyal medya üzerinden paylaşırken ilgili alanları sansürlemeleri yerinde olacaktır.

Ancak amaç doğrultusunda kullanılabilir

Bunun yanında 6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarından biri olan kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması alenileştirilen verinin herkes tarafından işlenmesini, kullanılmasını meşru kılmaz. Veri sahibi ilgili kişi, verisini hangi amaçla alenileştirdiyse kişisel veri ancak o amaç doğrultusunda kullanılabilir.

3. kişilerce işlenmesi hukuka aykırı

Bu nedenle öğrenciler her ne kadar tercih sonuç belgelerini paylaşarak kişisel bilgilerini alenileştirdilerse de bu bilgiler 3. kişiler tarafından işlenemez, kullanılamaz.