Üzüldüm, keşke yaşanmasaydı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM’deki yemin töreninde yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
A Haber yayınında soruları cevaplandıran Gürlek, CHP’nin kürsüyü işgal ettiği yemin töreninde yaşananlara şaşırdığını belirterek, “O gün gerçekten üzüldüm. Benim şahsım Ali, Akın, Veli önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin ediyoruz. Yani oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü, yani şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Bize yakışmadı, milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı” dedi. Parti gözetmeksizin herkese kapısının açık olduğunu belirten Bakan Gürlek, “86 milyonun Adalet Bakanıyım. Yani mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A partisi, B partisi, C partisi değil; benim kapım onlara da açık” ifadelerini kullandı.
ALO ADALET HATTI KURACAĞIZ
Yargılama sürelerin uzunluğuna da dikkat çeken Gürlek, kira, boşanma ve kadastro davalarını örnek verdi.Bu sürecin kısaltılması için ‘ALO Adalet’ hattı kuracaklarını ifade eden Gürlek, “Örneğin bir boşanma davası var. 17 celseden beri devam ediyor. Ya da 8 celseden beri devam eden kira davası var. Burada vatandan telefonla yada maille doğrudan bakanlığa uluşacak. Biz de HSK’daki Yargının Etkinliği Bürosu’na bildireceğiz. Büroda ilgili adliyedeki komisyon başkanını arayacak, şikayeti iletecek” ifadelerini kullandı. Gürlek ayrıca, 15 bin yeni kadro aldıklarını ve bir takvim çerçevesinde atama yapacaklarını söyledi.