Üzüldüm, keşke yaşanmasaydı

A Haber yayınında soruları cevaplandıran Gürlek, CHP’nin kürsüyü işgal ettiği yemin töreninde yaşananlara şaşırdığını belirterek, “O gün gerçekten üzüldüm. Benim şahsım Ali, Akın, Veli önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin ediyoruz. Yani oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü, yani şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Bize yakışmadı, milletvekillerine yakışmadı. En önemlisi de milletvekillerini seçen milli iradeye de yakışmadı” dedi. Parti gözetmeksizin herkese kapısının açık olduğunu belirten Bakan Gürlek, “86 milyonun Adalet Bakanıyım. Yani mağdur ve hukuka ihtiyacı olan kim varsa benim kapıma gelebilir. Bu A partisi, B partisi, C partisi değil; benim kapım onlara da açık” ifadelerini kullandı.