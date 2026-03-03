Vali Gül Çekmeköy'de lisede bıçaklanarak yaralanan öğrenciyi ziyaret etti

Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.A. ile öğrenci S.K. da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yaralı öğrenci S.K.'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaralı öğrencinin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, öğrenci ve ailesine geçmiş olsun dileklerini de iletti. Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da eşlik etti.