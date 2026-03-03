Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Vali Gül Çekmeköy'de lisede bıçaklanarak yaralanan öğrenciyi ziyaret etti

Vali Gül Çekmeköy'de lisede bıçaklanarak yaralanan öğrenciyi ziyaret etti

13:303/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da eşlik etti.
Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy'de bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B. tarafından bıçaklanarak yaralanan öğrenci S.K.'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. Öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.A. ile öğrenci S.K. da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, bugün yaralı öğrenci S.K.'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yaralı öğrencinin sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, öğrenci ve ailesine geçmiş olsun dileklerini de iletti. Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da eşlik etti.







#Davut Gül
#İstanbul Valisi
#Çekmeköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Ankara kura sonuçları: 500 bin konut Ankara TOKİ kazananlar tam isim listesi