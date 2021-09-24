Valide Sultan’da dersler devam ediyor ​

Üsküdar Belediyesi’nin öğrencilere yönelik geleneksel hale getirdiği Valide Sultan Gemisi’nde her Perşembe lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Sanat Tarihi dersleri kaldığı yerden devam ediyor. Eğitim öğretim yılının başlaması ile pandemi sebebi ile ara verilen dersler Haydarpaşa Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerinin katılımıyla Valide Sultan Gemimizde 23 Eylül tarihi itibariyle yeniden başladı.

Etkinliğe katılan Başkan Hilmi Türkmen, “Bir Perşembe sabahı daha, hasret bitti, beklenen gün geldi. Valide Sultan Gemimizde ders zili yeniden çaldı. Liseli gençlerimizle buluştuk. Çok özlemişiz, çok… Üniversite hazırlık modüllerini teslim ettik, bir daha ayrı kalmamak üzere sözleştik. Sizi çok seviyoruz gençler.” diyerek yeniden öğrencilerle buluşmanın heyecanını belirtti. Derste uzman rehber Boğaz’daki tarihi yapıları tek tek anlattı.