Valilik duyurdu: İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi

Metro İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesine gidildiğini açıkladı. Valilik kararı doğrultusunda M2 hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları geçici olarak kapatılırken, trenler bu duraklarda durmadan seferine devam edecek. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı da işletmeye kapatıldı. Ayrıca Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlar yolcu kullanımına kapatıldı.
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."