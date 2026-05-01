Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Valilik duyurdu: İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi

00:401/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
M2 hattında üç istasyon geçici olarak kapatıldı.
Metro İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında bazı hat ve istasyonlarda sefer düzenlemesine gidildiğini açıkladı. Valilik kararı doğrultusunda M2 hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları geçici olarak kapatılırken, trenler bu duraklarda durmadan seferine devam edecek. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı da işletmeye kapatıldı. Ayrıca Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlar yolcu kullanımına kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."



#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#Metro İstanbul
#Toplu Taşıma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
