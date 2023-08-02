Valilik önünde polisleri harekete geçiren olay

Sıcakların normalin üzerinde artması ve yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul barajları, yüzde 37 ile son 9 yılın en düşük doluluk oranına geriledi. 868 milyon 683 bin metreküp su biriktiren İstanbul barajları, 320 milyon 68 bin metreküp seviyesine geriledi. Su seviyesi en düşük baraj Pabuçdere oldu. Balık tutulan Büyükçekmece Barajı'ndan geriye parçalanmış topraklar kalırken, Alibey Barajı'nda hayvanlar otlamaya başladı.