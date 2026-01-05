Yeni Şafak
Van, Bitlis ve Hakkari'de 157 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

11:545/01/2026, Pazartesi
DHA
Kar kalınlığı yer yer 1 metre, yüksek kesimlerde de 2 metreyi buldu.
Kar kalınlığı yer yer 1 metre, yüksek kesimlerde de 2 metreyi buldu.

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı sonrası kapanan 313 yerleşim yerinden 156'sı ulaşıma açılırken, kapalı olan 157 mahalle, köy ve mezra yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Van'da dün itibarıyla kapalı olan 156 yerleşim yerinden 68'i, Bitlis'te 87 yerleşim yeri yolundan 43'ü, Hakkari'de ise 70 köy ve mezra yolundan 45'i yeniden ulaşıma açıldı.

Her 3 kentte kapalı kalan 157 yerleşim yeri yolunun açılması için de Van Büyükşehir ve İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Van kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşarken, Bitlis merkezde yerdeki kar kalınlığı 157 santimetre, Nemrut Krater Gölü'nde ise 129 santimetre olarak ölçüldü. Hakkari merkezde ise kar kalınlığı yer yer 1 metre, yüksek kesimlerde de 2 metreyi buldu.

Kırsal mahalle, köy ve mezraların yanı sıra belediyeler kendi sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.



#Van
#kar yağışı
#Bitlis
