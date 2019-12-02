Gündem Van Gölünde sular çekilinde kafatası ve kemikler ortaya çıktı
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Van haberleri... Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı

Van Gölü'nde sular çekilinde kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Van Gölü’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insana ait kafatası ve kemiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı.

DHA
Polis ekipleri, kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme yaptı.

Van Gölü’nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

DHA
Sular çekilince ortaya çıkan kafatası.

Ekipler çalışma başlattı

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DHA
Polis ekipleri, kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme yaptı.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve cesetlerin kaç yıllık olduğu yönünde bir çalışma yapacak.

DHA
İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

DHA

Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 17
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İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.
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Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.
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Van Gölü çekilince kemik ve kafatasları ortaya çıktı
Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.


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