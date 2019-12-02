Van Gölü'nde sular çekilinde kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Van Gölü sularının mevsim şartlarına bağlı çekilmesiyle çok sayıda insan iskeleti ortaya çıktı.

DHA Polis ekipleri, kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme yaptı.

Van Gölü’nün İskele Mahallesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında kalan kıyı şeridinde suların çekilmesi sonucu çok sayıda kafatası ve kemik ortaya çıktı.

DHA Sular çekilince ortaya çıkan kafatası.

Ekipler çalışma başlattı

İnsan kemiklerinin görüldüğü bölgede antropologlarla Van İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

DHA Polis ekipleri, kıyıda ortaya çıkan kemik ve kafataslarıyla ile ilgili inceleme yaptı.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, insanların ne sebeple öldürüldüğü ve cesetlerin kaç yıllık olduğu yönünde bir çalışma yapacak.

DHA İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi kapatarak delil aradı. Kemikleri sandıklara koyan ekipler, incelenmek üzere laboratuvara götürdü.

DHA

Kemiklerin kime ait olduğunun araştırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.