Van Valisi Bilmez'den 'militan vali' diyen CHP'li Şimşek'e dava Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, katıldığı bir televizyon programında "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, "Şimşek'in kullandığı hakarete varan ifadeler, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktı" dedi.

Haber Merkezi 27 Ocak 2021, 11:25 Son Güncelleme: 27 Ocak 2021, 11:35 AA