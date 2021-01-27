Gündem Van Valisi Bilmezden militan vali diyen CHPli Şimşeke dava
VAN

Van Valisi Bilmez'den 'militan vali' diyen CHP'li Şimşek'e dava

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, katıldığı bir televizyon programında "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, "Şimşek'in kullandığı hakarete varan ifadeler, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktı" dedi.

Haber Merkezi AA
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

"Vali ve kaymakamları zan altında bıraktı"

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, Şimşek'in bir televizyon programında kullandığı hakarete varan ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını belirtti.

Berhan Şimşek

İçişleri Bakanlığı CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
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İçişleri Bakanlığı CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

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