Van Valisi Bilmez'den 'militan vali' diyen CHP'li Şimşek'e dava
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, katıldığı bir televizyon programında "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanan eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu. Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, "Şimşek'in kullandığı hakarete varan ifadeler, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktı" dedi.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, vali ve kaymakamlara yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
"Vali ve kaymakamları zan altında bıraktı"
Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, Şimşek'in bir televizyon programında kullandığı hakarete varan ifadelerinin, her türlü şartta devlete ve millete hizmet eden vali ve kaymakamları zan altında bıraktığını belirtti.