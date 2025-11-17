Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van ve Hakkari'de 324 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van ve Hakkari'de 324 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

10:2917/11/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Zehir tacirlerine geçit yok.
Zehir tacirlerine geçit yok.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Van'da gümrük mühürlü tırda ve Hakkari'de kümeste saklanan toplam 324 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı.

Bu kapsamda, Van'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan gümrük mühürlü tırın dorsesinde 156 kilogram skunk ve 133 kilogram metamfetamin, Hakkari'de ise bir evin kümesinde çuvallar içerisine saklanmış 35 kilogram eroin ile uyuşturucu imalinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirildi.

İHA destekli operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.



#324 kilogram
#Hakkari'
#Jandarma Genel Komutanlığın
#uyuşturucu
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anne babasının evi olan 30 yaş üstü TOKİ'ye başvurabilir mi?