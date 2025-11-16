Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı

14:2216/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
KESİNLEŞMİŞ 16 YIL CEZAYLA ARANAN UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI
KESİNLEŞMİŞ 16 YIL CEZAYLA ARANAN UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Gaziantep’te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti’ ile ’ateşli silahlar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs Şahinbey ilçesindeki bağ evinde yakalandı. Y.K. isimli şüpheli, yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Adreste yapılan aramada ise 1 kilo 175 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 2 adet cep telefonu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 45 bin TL suç geliri para ele geçirildi.

#Gaziantep
#Uyuşturucu
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar tatil mi? 17 Kasım Pazartesi Sivas'ta okul var mı?