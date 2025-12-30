Van'da çarptığı kadının ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüye 6 yıl hapis cezası

İlçedeki sahil yolunda 2 Haziran'da aracıyla çarptığı Ümran Öksüzoğlu'nun hayatını kaybetmesine, uzman çavuş olan eşi Erhan Öksüzoğlu ve 5 aylık çocuğunun da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 16 yaşındaki U.A. hakkındaki davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada U.A'nın ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda U.A'ya "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Aracın hızının 113,87 kilometre/saat olarak tespit edilmesi ve lastiklerinin yere temas eden sırt kısımlarının aşınmış durumda olması sebebiyle verilen cezayı "bilinçli taksir" artırımı uygulayarak 9 yıla çıkaran mahkeme heyeti, sanığın yaşının 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle kanuni indirim hükümlerini uygulayarak bu cezayı 6 yıla düşürdü.