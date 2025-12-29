Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da 341 yerleşim yeri yoğun kar nedeniyle kapandı: Okullar tatil edildi

Van'da 341 yerleşim yeri yoğun kar nedeniyle kapandı: Okullar tatil edildi

10:1929/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Van'da kar yağışı sonrası kapanan 569 yerleşim yerinden 228'i çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 341 yerleşim yeri için çalışmalar sürerken, Van-Bahçesaray kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası önceki gece başlayan, dün de süren kar yağışı ile 293 mahalle ve 276 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan 569 yerleşim yerinden 228'i yeniden ulaşıma açıldı.

 Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı kalan 341 mahalle ve mezra yolunu açmak için yoğun çalışma yürütüyor. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.




 Belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlarla kent dışına taşındı. Diğer yandan kentteki tüm okullar bugün tatil edilirken, Van-Bahçesaray kara yolu da tedbir amaçlı geçici olarak trafiğe kapatıldı.


#van
#kar yağışı
#tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Adıyaman kurası nereden canlı izlenecek? Adıyaman TOKİ kura çekilişi canlı izle linki