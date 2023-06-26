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Van’da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

08:48 . 26/06/2023 Pazartesi
IHA
Van

Van

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 380 paket sigara, 72 adet elektronik sigara, 29 adet cep telefonu, 8 adet kol saati, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.



#Van
#gümrük
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
44 dakika önce
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