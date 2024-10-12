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Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

07:5012/10/2024, Cumartesi
DHA
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Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araç ile belediyeye ait çöp kamyonetinin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi de yaralandı. 

Erciş'teki kaza, saat 16.00 sıralarında Van- Ağır karayolunun Müftüoğlu kavşağında meydana eldi. Ertuğrul Mete yönetimindeki 65 DR 098 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen belediyeye ait 65 DG 034 plakalı çöp kamyoneti ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nurhan Bedir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 4 yaralının tedavisi devam ederken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

#Van
#Erciş
#Kaza

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