Van'da hafif ticari araç ile çöp kamyoneti çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kasımuşağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, H.G. yönetimindeki 44 J 1596 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla birlikte kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kazada sürücü ve 16 yolcu olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza yerinde yaşanan kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.