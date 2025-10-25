Yeni Şafak
Van'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

16:4625/10/2025, Cumartesi
AA
Van'da kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.




