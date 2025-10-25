Van'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Van'da kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı
Van'ın Özalp ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağrıaçık Mahallesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazı yapılan bölgede 2 keser, tepe lambası, dedektör, kazma ve kürek ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
#Kaçak Kazı
#kaçakçılıkla mücadele
#van