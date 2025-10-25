İstanbul'daki kaçak elektronik sigara operasyonlarında 586 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile koordineli olarak elektronik sigara kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.





Ekipler, Ocak 2025'ten bu yana elektronik sigara ve malzemelerinin satıldığı büfe, market, bakkal, tütüncü dükkanı ve bunlara bağlı depolara 396 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 586 şüpheli yakalanırken 730 bin 500 elektronik sigara ve elektronik sigara likidi, aparatı ve malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.











