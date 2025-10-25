Yeni Şafak
İstanbul'daki kaçak elektronik sigara operasyonlarında 586 şüpheli yakalandı

25/10/2025, Cumartesi
İstanbul'da, elektronik sigara ve malzemelerin satıldığı yerlere yönelik bu yıl düzenlenen 396 operasyonda, 586 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 39 ilçe emniyet müdürlüğü görevlisi ile koordineli olarak elektronik sigara kaçakçılığının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.


Operasyonlarda 586 şüpheli yakalanırken 730 bin 500 elektronik sigara ve elektronik sigara likidi, aparatı ve malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.




