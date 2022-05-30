Gündem Vanda polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan şahıslardan 24ü tutuklandı
VAN

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan şahıslardan 24’ü tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranan şahıslardan 24’ü tutuklandı
Arşiv.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 84 yıl hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalanmış, 21 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; bir adet televizyon, iki adet cep telefonu, bir adet bisiklet, bir adet kombi ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir.

Hırsızlık suçlarına karışan 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, üç şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet bıçak, bir adet muşta, bir adet kurusıkı tabanca, dokuz adet fişek ele geçirilmiştir.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da aranması olan bir şahıs yakalanmış, bir adet tabanca ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır” denildi.

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