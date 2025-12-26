Yeni Şafak
Van'da ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

16:5126/12/2025, Cuma
AA
Van
Van

Van'da jandarma ekiplerince ruhsatsız silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karlıyayla Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız yarı otomatik yivsiz av tüfeği, kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 44 fişek bulundu.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Altyol Mahallesi yakınlarında gerçekleştirdikleri yol kontrolünde bir araçta 1230 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.




