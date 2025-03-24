Vandallar sahnede: Polise asitli saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane ederek Ankara ve İstanbul’da düzenlenen izinsiz gösterilerde tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, havai fişek, taş, cam şişe ve hatta balta, tornavida ile pense gibi tehlikeli cisimlerle polise saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru başından yaralandı. Saraçhane’deki protestolarda ise çok daha tehlikeli bir saldırı yaşandı. Göstericilerden biri, çevik kuvvet ekiplerinden bir polis memuruna kimyasal madde (asit) fırlattı.