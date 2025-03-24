Vandallar sahnede: Polise asitli saldırı

İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane eden vandallar Ankara ve İstanbul’da terör estirdi. Ankara’da polise havai fişek, taş, cam şişe, balta ve tornavida ile saldırı yapılırken İstanbul’da asit atıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane ederek Ankara ve İstanbul’da düzenlenen izinsiz gösterilerde tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, havai fişek, taş, cam şişe ve hatta balta, tornavida ile pense gibi tehlikeli cisimlerle polise saldırdı. Yaşanan arbedede bir polis memuru başından yaralandı. Saraçhane’deki protestolarda ise çok daha tehlikeli bir saldırı yaşandı. Göstericilerden biri, çevik kuvvet ekiplerinden bir polis memuruna kimyasal madde (asit) fırlattı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Göstericiler, Kızılay Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişiminde toplanarak polis barikatını aşmaya çalıştı. Polis ekipleri megafonlarla defalarca uyarı yaparak grubun dağılmasını istedi. Ancak provokatif eylemler sürdü. Göstericilerden bazıları çöp konteynerlerini ateşe verirken, civardaki iş yerlerinden masa ve sandalye alarak polise fırlattı. Polise atılan taşlardan biri bir polis memurunun başına isabet etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda park halindeki çok sayıda araç zarar gördü.
Asitli saldırı
- Özel’in balkon konuşmasının ardından Saraçhane’deki eylemciler, güvenlik güçlerine yönelik küfürler ederek saldırılarda bulundu. Eylemciler, Taksim’e çıkmak için Bozdoğan Kemeri’ne doğru yürümeye başladı fakat bu kemerin önünde bekleyen polis ekipleri, grubun Taksim’e doğru ilerlemesine izin vermeyerek, uzaklaşmaları için uyarılarda bulundu. Bunun üzerine polis barikatını aşmaya çalışan provokatörlerden bazıları, ateşe verdikleri çöp konteynırlarını polis güçlerine doğru attı. Bir eylemci ise polis memuruna asit atarak kayıplara karıştı. Kıyafeti yanan polis memuru tedavi altına alındı. İstanbul’da önce gün toplam 140 gösterici gözaltına alındı.