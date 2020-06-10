Araştırma Şirketi Areda Survey, 2-5 Haziran 2020 tarihlerinde “Güncel Siyasi Konularda Türkiye Gündemi Araştırması” başlıklı çalışmaya imza attı. Araştırma kapsamında Türkiye genelini temsil eden 2 bin 414 kişiye saha çalışmasıyla Türkiye gündemine dair çeşitli sorular yöneltildi.

İşte araştırmaya dair detaylar:

“Ayasofya ibadete açılmalı”

İstanbul’un fethinin 567. kutlamaları kapsamında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili soruya katılımcıların yüzde 69’u olumlu karşılık verdi. Yüzde 20,3’ü olumsuz karşılarken, yüzde 10,7’lik kesim ise bir fikrinin olmadığını söyledi.

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Yine “Gelecek yıllarda da İstanbul’un Fethi kutlamalarında Ayasofya’da Fetih Suresi okunmalı mı?” sorusuna evet yanıtını verenler, katılımcıların yüzde 68,2’lik kesimini oluşturdu. Yüzde 22,2’lik kesim okunmasını istemediğini belirtirken, katılımcıların yüzde 9,6’sı ise bir fikrinin olmadığını söyledi. Ayasofya’nın cami statüsüne dönüştürülüp ibadete açılmasıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 73,3’ü “Evet” yanıtı verirken, 22,4’ü ise “Hayır” karşılığını verdi.

OYNAT 04:12 Vatandaş fikrini söyledi: Ayasofya ibadete açılsın Güncel siyasi konularda Türkiye gündemiyle ilgili bir araştırmada fikirlerini beyan eden vatandaşların çoğunluğu, “Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın” dedi. İstanbul'un Fethi kutlamalarında ise Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. BiP'te paylaş

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“Amerika’da siyahiler hakkını arıyor”

“Sizce Amerika’da başlayan ‘Amerikan Baharı’ diye adlandırılan protestoların asıl amacı nedir?” sorusunu yanıtlayan katılımcıların yüzde 65,6’sı “Siyahi vatandaşların haklarını aradığı bir tepki” yanıtını verdi. Yüzde 16’sı “Trump yönetimini seçimler öncesi zor duruma düşürmek” şeklinde karşılık verdi. Yüzde 13,5’lik kesim, seçim öncesi Trump yönetimi tarafından güç kazanmak için planlanmış bir kurgu olabileceğini belirtti. Yüzde 5’i ise herhangi bir fikrinin olmadığını kaydetti.

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Kılıçdaroğlu’nun transfer sözleri destek bulmadı

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yeni kurulan partiler için gerekirse CHP’den milletvekili transfer ederiz’ sözlerini destekliyor musunuz?” sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 61,4’ü “Hayır” derken, yüzde 38,6’sı ise “Evet” yanıtını verdi.

FOTOĞRAF 22 100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar 1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.



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