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Vatandaşa mezar olan binaları yapan üç müteahhit daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen 7.7'lik depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan altı müteahhitten üçü tutuklandı.

21:07 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.

Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan binaların müteahhitliğini yapan altı kişi İstanbul'da yakalandı.

Altı müteahhit gözaltına alındı


Doğansoy Apartmanı müteahhitti V.R.Ö. , Şadoğlu Apartmanı müteahhitti N.H. , Serap Apartmanı müteahhitti R.Ö. , Zorlu Apartmanı müteahhitti N.G. , Bahçelioğlu Apartmanı müteahhitti A.K. ve Mazıcı Apartmanı müteahhitti M.D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince,
“Taksirle Öldürme”
suçundan gözaltına alındı.

Üçü tutuklandı


V.R.Ö. , N.H. ve R.Ö. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. N.G. , A.K. ve M.D. isimli şahıslar hakkında ise

Adli Kontrol hükümleri uygulandı.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Müteahhit
1 saat önce
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