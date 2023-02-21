Vatandaşa mezar olan binaları yapan üç müteahhit daha tutuklandı

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'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.
Gaziantep ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yıkılan binaların müteahhitliğini yapan altı kişi İstanbul'da yakalandı.
V.R.Ö. , N.H. ve R.Ö. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. N.G. , A.K. ve M.D. isimli şahıslar hakkında ise
Adli Kontrol hükümleri uygulandı.