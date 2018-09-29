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DÜZCE

Vatandaşlar 3 kişiyi ihbar etti: Gerçek sonra ortaya çıktı

Düzce'de bir köy yolunda vatandaşlar bir otomobilin içinde hareketsiz yatan 3 kişiyi jandarmaya bildirince gerçek ortaya çıktı. Jandarma ekipleri uyuşturucu aldıkları öne sürülen 3 kişiyi otomobilde baygın halde buldu.

Haber Merkezi DHA
Düzce'de 3 kişi otomobilde baygın bulundu
Düzce'de 3 kişi otomobilde baygın bulundu

Düzce'de Merkeze bağlı Gündolaması köyüne giden bazı vatandaşlar, köy yolunda 14 NA 245 plakalı otomobilde 3 kişinin hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.

Bilinçsizce ormanlık alana sürmüşler

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.F., M.Ç. ve K.K.'nın, aldıkları uyuşturucunun etkisiyle araçlarını bilinçsizce ormanlık alana sürdükleri, bir süre sonra da kendilerinden geçtiklerini belirledi. Bu kişiler hakkında daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

C.F., M.Ç. ve K.K., çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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