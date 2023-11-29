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Vefasızlık yapmadan veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti MYK’da yerel seçim adaylıkları konusunda önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşılığı olmayanla vedalaşacağız. Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız” dedi.

Nur Banu Aras ve
04:00 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:46 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti MYK’da yerel seçim adaylıkları konusunda önemli mesajlar verdiği öğrenildi. “Karşılığı olmayan arkadaşlarla vedalaşacağız” diyen Erdoğan topantıda, “Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Kırmadan, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız” şeklinde konuştu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ana gündemini 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oluşturdu. Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı da sunum yaptı.

MARATON AJANDASI

Hafta sonu gerçekleşen temayül yoklamasının da ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan aday profili için “Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyin” ifadelerini kullandı. Öte yandan edinilen bilgilere göre Erdoğan iki haftalık yurt dışı ziyaretlerinin ardından aralık ayının ikinci haftası da il gezilerine başlayarak seçim çalışmalarını hızlandıracak. İl gezileri için planlamanın yapıldığı öğrenildi. Toplantıda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan da bir sunum yaptı. Karaaslan, yeni yüzyılda çağın gereklerine ayak uydurabilecek, çevre dostu ‘sürdürülebilir şehirler’, ‘dirençli şehirler’, ‘net sıfır emisyonlu şehirler’ ve ‘sıfır atık uyumlu şehirler’e ilişkin bilgiler verdi.

Teşkilat temayüle koştu

AK Parti’nin hafta sonu yaptığı temayül yoklamasında teşkilatlar büyük ilgi gösterirken rekor deprem bölgesinden geldi. Hatay ve Kilis, temayüle yüzde 91 iştirak ile en çok ilgi gösteren iller oldu. Bu iki şehri yüzde 87 katılım ile İstanbul izledi. AK Parti’ye belediye başkanlığı için aday adaylığına 8 bini aşkın başvuru geldiği bunlardan yaklaşık 7 binin kabul edildiği öğrenildi.

REKOR HATAY VE KİLİS’TE

Geçen pazar AK Parti’nin Türkiye genelindeki teşkilatlarının katılımı ile yaptığı adaylara dönük temayülün detayları belli olmaya başladı. Ana kademe il ve kadın ile gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin oy kullandığı temayül yoklamasında ilginin yüksek olduğu bildirildi. 6 Şubat depremleri ile ağır yara alan iller başında yer alan Hatay’da ve Kilis’te temayüle teşkilatın ilgisi yüzde 91’e ulaştı. İstanbul’da da katılım yüzde 87’yi buldu.


AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları sorgulanıyor
AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları sorgulanıyor

Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayları listesi seçmenler tarafından merak konusu. AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayları başvurularını 22 Kasım’a kadar tamamladı. Pazar günü ise tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da temayül yoklaması yapıldı. 2024 yerel seçimleri Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonuçları ile neticeleneceğinden yerel seçim 2024 Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Peki Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adayları 2024 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Şanlıurfa büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte 2024 yerel seçimleri AK Parti Şanlıurfa belediye başkan aday adayları isim listesi.

AK Parti Sakarya belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonrası sorgulanıyor
AK Parti Sakarya belediye başkan adayları isim listesi temayül yoklaması sonrası sorgulanıyor

Sakarya AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi bu kent seçmeni tarafından sorgulanıyor. 2024 yerel seçimleri için AK Parti Sakarya belediye başkanı listesinden girmek isteyen adayların başvurularını 22 Kasım’da tamamladı. Pazar günü temayül yoklaması ise gerçekleştirildi. Temayül yoklaması sonuçları neticesinde Sakarya Belediye başkan adaylarının belli olup olmadığı merak konusu. Peki Sakarya AK Parti belediye başkan adayları 2024 listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AK Parti Sakarya büyükşehir belediye başkan adayı kim olacak, belli oldu mu? İşte 2024 yerel seçimleri AK Parti Sakarya belediye başkan aday adayları isim listesi.


#siyaset
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
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