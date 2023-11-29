Vefasızlık yapmadan veda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti MYK’da yerel seçim adaylıkları konusunda önemli mesajlar verdiği öğrenildi. “Karşılığı olmayan arkadaşlarla vedalaşacağız” diyen Erdoğan topantıda, “Gidecekler olacaktır mutlaka ama onlara da vefasızlık yapmak istemeyiz, yapmayız. Ama sonuçta gitmesi gerektiği için gidecektir. Kırmadan, vefasızlık etmeden yollarımızı ayıracağız” şeklinde konuştu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ana gündemini 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler oluşturdu. Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı da sunum yaptı.

MARATON AJANDASI

Hafta sonu gerçekleşen temayül yoklamasının da ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına talimat verdi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan aday profili için “Düzgün, temiz, milletin sevdiği ve saydığı adaylar belirleyin” ifadelerini kullandı. Öte yandan edinilen bilgilere göre Erdoğan iki haftalık yurt dışı ziyaretlerinin ardından aralık ayının ikinci haftası da il gezilerine başlayarak seçim çalışmalarını hızlandıracak. İl gezileri için planlamanın yapıldığı öğrenildi. Toplantıda Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan da bir sunum yaptı. Karaaslan, yeni yüzyılda çağın gereklerine ayak uydurabilecek, çevre dostu ‘sürdürülebilir şehirler’, ‘dirençli şehirler’, ‘net sıfır emisyonlu şehirler’ ve ‘sıfır atık uyumlu şehirler’e ilişkin bilgiler verdi.

Teşkilat temayüle koştu

AK Parti’nin hafta sonu yaptığı temayül yoklamasında teşkilatlar büyük ilgi gösterirken rekor deprem bölgesinden geldi. Hatay ve Kilis, temayüle yüzde 91 iştirak ile en çok ilgi gösteren iller oldu. Bu iki şehri yüzde 87 katılım ile İstanbul izledi. AK Parti’ye belediye başkanlığı için aday adaylığına 8 bini aşkın başvuru geldiği bunlardan yaklaşık 7 binin kabul edildiği öğrenildi.

REKOR HATAY VE KİLİS’TE

Geçen pazar AK Parti’nin Türkiye genelindeki teşkilatlarının katılımı ile yaptığı adaylara dönük temayülün detayları belli olmaya başladı. Ana kademe il ve kadın ile gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin oy kullandığı temayül yoklamasında ilginin yüksek olduğu bildirildi. 6 Şubat depremleri ile ağır yara alan iller başında yer alan Hatay’da ve Kilis’te temayüle teşkilatın ilgisi yüzde 91’e ulaştı. İstanbul’da da katılım yüzde 87’yi buldu.







