Vergi kaçırmaktan yargılanan Dilan Polat: Nereye ödenir bilmiyorum

Sanık Tolunay Topal

ise ifadesinde

İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

'nin tek yetkilisinin kendisi, şirketin yüzde 33'ünün ise Sıla Doğu'nun olduğunu kaydederek,

"Bu şirket aslında Dilan Polat markasının frenchchise'dır. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Bunun karşılığında Sıla'yı ortak ettim. Çünkü Sıla'nın ayrı bir şubesi vardı. O da Avrupa Yakası'nda olduğu için ortak kurmak zorundaydık. Ben net gelirden Sıla'ya payını elden veriyordum. Engin ve Dilan Polat ile sosyal medya fenomeni olduğum için tanıştım. Benim tek suçum, Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu. Onlar ile alakam yoktur"