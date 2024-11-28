Vergi kaçırmaktan yargılanan Dilan Polat: Nereye ödenir bilmiyorum
Seren Som
16:0828/11/2024, الخميس
G: 28/11/2024, الخميس
Yeni Şafak
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'Kara para aklama' suçlamasıyla bir süre tutuklu yargılanan Polatlar, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.
Dilan ve Engin Polat çifti ile ailesine ait 6, Tolunay Topal'a ait 1 şirkete yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan 7 iddianamede, sanıkların "zincirleme şeklinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan cezalandırılmaları istendi. İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, kamunun toplamda 7 şirket üzerinden 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğratıldığı kaydedildi. İfadesinde vergi borcunun nereye ödendiğini bilmediğini söyleyen Dilan Polat, suçu eşi Engin Polat'a attı.
Dilan ve Engin Polat
çifti ile ailesine ait
6
, sosyal medya fenomeni
Tolunay Topal
'a ait
1
şirkete yönelik
"Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"
suçundan yürütülen soruşturma sonucu
7 iddianame
hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca
toplam 7 şirket üzerinden
yapılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin hazırlanan iddianamelerde,
Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Ahmet Gün ve Tolunay Topal
"sanık" olarak yer aldı.
Kamuya toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarar
Sanıkların bir kısmının gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan sahte belgeleri isteyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına sebebiyet verdiği aktarılan iddianamelerde, bir kısmının ise muhasebe hileleri yaparak "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri ve şirket üzerinden sahte fatura kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.
İddianamelerde yer verilen bilirkişi raporlarında, sanıkların 7 şirket üzerinden kamuyu toplamda 295 milyon 131 bin 368 lira zarara uğrattıkları belirtildi.
Dilan Polat: Vergi borcunu nereye ödüyoruz bilmiyorum
İddianamelerde, sanıkların ifadelerine de yer verildi.
Sanık
Dilan Polat
, suça konu olan
Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
'nin aynı isimle kurulan limitet şirketinin devamı olduğunu belirterek,
"Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Ben ilk başlarda sürekli bu şirkette fiili olarak bulunuyordum. Müşteri çevresi genişledikten sonra gitmemeye başladım"
dedi.
Polat
,
"Kime neden, ne kadar para yatırıldı, kimden neden, ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum"
beyanında bulundu.
'İnternet bankacılığı kullanmayı bilmiyorum'
İnternet bankacılığı kullanmayı bilmediğini söyleyen
Dilan Polat
, devlete bir borçları varsa ödemek istediklerini dile getirdi.
Engin Polat: İncelemelerin sağlıklı yapılmadığını düşünüyorum
Sanık
Engin Polat
ise vergi ve bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek, incelemenin sağlıklı yapıldığını düşünmediğini ve raporun hatalı düzenlendiğini savundu.
Tüm talimatları kendisinin verdiğini söyleyen Engin Polat,
vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili tüm harcamaları hatırlamasının
mümkün olmadığını, raporları inceledikten sonra
eğer bir hataları varsa ödeme yapmak istediklerini
anlattı.
'O kadar kamu zararı olması mümkün değil'
Engin Polat
, gerçek bir ticaret yaptıklarını, muhasebe hilesi ya da çift defter tutmalarının mümkün olmadığını öne sürerek,
"Birkaç tane fatura gözden kaçarak kesilmediyse bu kasten değil, sehven veya yanlışlıkla yapılmış olabilir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. O kadar kamu zararı olması mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"
ifadesini kullandı.
Tolunay Topal: Tek suçum, Polatlar ailesinin şubesini açmam
Sanık Tolunay Topal
ise ifadesinde
İst Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
'nin tek yetkilisinin kendisi, şirketin yüzde 33'ünün ise Sıla Doğu'nun olduğunu kaydederek,
"Bu şirket aslında Dilan Polat markasının frenchchise'dır. Bu şube için herhangi bir bedel ödemedim. Bunun karşılığında Sıla'yı ortak ettim. Çünkü Sıla'nın ayrı bir şubesi vardı. O da Avrupa Yakası'nda olduğu için ortak kurmak zorundaydık. Ben net gelirden Sıla'ya payını elden veriyordum. Engin ve Dilan Polat ile sosyal medya fenomeni olduğum için tanıştım. Benim tek suçum, Polatlar ailesinin şubesini açmam oldu. Onlar ile alakam yoktur"
dedi.
65 yıla kadar hapis talebi
İddianamelerin 4'ünde sanık olarak yer alan
Engin Polat
hakkında "zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan
14 yıldan 65 yıla kadar
, 2 iddianame sanık olan
Dilan Polat
için de aynı suçtan toplam
7 yıl 6 aydan 32 yıla
kadar hapis talep edildi.
Sezgin Polat
'ın ise hakkındaki 4 iddianame kapsamında
'zincirleme şekilde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet'
suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, 5 iddianamede sanık olan
Ahmet Gün
için aynı suçtan 15 yıl 6 aydan 80 yıla,
Alper Kürşat Polat
için de aynı suçtan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar hapis istendi.
Sanık
Tolunay Topal
hakkında da aynı suç kapsamında 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.
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