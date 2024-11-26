Dilan Polat ve Engin Polat’a yeniden hapis şoku: Birine 40, diğerine 16 yıl…

İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.