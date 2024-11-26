Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Dilan Polat ve Engin Polat’a yeniden hapis şoku: Birine 40, diğerine 16 yıl…

Dilan Polat ve Engin Polat’a yeniden hapis şoku: Birine 40, diğerine 16 yıl…

17:1626/11/2024, Salı
Diğer
Sonraki haber
'Kara para aklama' suçlamasıyla bir süre tutuklu yargılanan Polatlar, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.
'Kara para aklama' suçlamasıyla bir süre tutuklu yargılanan Polatlar, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat için ise 40 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hakkındaki 'vergi suçu' soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda
15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira
olduğu tespit edildi.
Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı. NTV'de yer alan habere göre,
"vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma"
suçundan 2 şirkette yetkili olduğu tespit edilen
Dilan Polat'ın 16 yıla kadar
, 5 şirkette yetkili olan şüpheli
Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapsi
istendi.
  • İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.


#Dilan Polat
#Engin Polat
#Hapis
#Cezaevi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yusuf Suresi Oku: Yusuf Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Faziletleri ve Konusu