Dilan Polat ve Engin Polat’a yeniden hapis şoku: Birine 40, diğerine 16 yıl…

'Kara para aklama' suçlamasıyla bir süre tutuklu yargılanan Polatlar, Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat çifti hakkında yürütülen "vergi kanununa muhalefet" soruşturması tamamlandı. Polat ailesine ait 15 şirkette toplam 510 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Dilan Polat hakkında 16 yıla kadar, şüpheli Engin Polat için ise 40 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hakkındaki 'vergi suçu' soruşturmasını tamamladı.
Hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda
15 şirketin açtığı kamu zararının 510 milyon lira
olduğu tespit edildi.
Ayrıca hazırlanan iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, babası S.P., kardeşi K.P., mali müşavir A.G. ve internet fenomeni T.T. şirket yetkilisi olarak yer aldı. NTV'de yer alan habere göre,
"vergi usul kanununa muhalefet-sahte fatura düzenleme ve kullanma"
suçundan 2 şirkette yetkili olduğu tespit edilen
Dilan Polat'ın 16 yıla kadar
, 5 şirkette yetkili olan şüpheli
Engin Polat'ın 40 yıla kadar hapsi
istendi.
İddianamede şüpheli Sezgin Polat'ın aynı suçtan 32 yıla kadar, şüpheli Ahmet Gün'ün 40 yıla kadar, şüpheliler Kürşat Polat ve Tolunay Topa hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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