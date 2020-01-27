Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek

Elazığ ve Malatya'da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları veterinerler tarafından ücretsiz tedavi olabilecek.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yazılı açıklamasında, önceliğin insan hayatı olduğunu ve bunun hiçbir değer ile karşılaştırılamayacağını belirtti.

GÜNDEM İsmailağa, Elazığ ve Malatya’da depremzedeler için seferber oldu

Eroğlu, "Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir." ifadesini kullandı.

Ücret talep etmeden tedavi edecekler

Veteriner hekimlerin, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bulunduğu, depremin zarar verdiği Elazığ ve Malatya'da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının tedavileri için bölgede hizmet verdiğini kaydeden Eroğlu, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Serbest veteriner hekimler ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacak. Meslektaşlarımız, şu anda en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler."