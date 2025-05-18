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'Vicdan' gemisindeki beş Türk vatandaşı ülkeye döndü

'Vicdan' gemisindeki beş Türk vatandaşı ülkeye döndü

23:5518/05/2025, Pazar
G: 19/05/2025, Pazartesi
IHA
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Vicdan' gemisi, Gazze'ye yardım götürürken Malta açıklarında İsrail'e ait İHA'ların saldırısına uğramıştı.
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Vicdan' gemisi, Gazze'ye yardım götürürken Malta açıklarında İsrail'e ait İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında İsrail'in saldırısına uğrayan 'Vicdan' gemisindeki 5 Türk mürettebat Türkiye'ye döndü.

İnsani yardım için yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Vicdan' gemisindeki 5 Türk mürettebat, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye döndü.


Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında terörist İsrail'e ait insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Vicdan' isimli gemide bulunan ve sağlık durumları iyi olan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan gemi çalışanları, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı.



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