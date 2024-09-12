İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurulup şehit edilen Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin, Filistin’e gitmeden önce Aydın Didim'de 2 hafta birlikte vakit geçirdiği akrabaları Yeni Şafak’a konuştu. Didim’de 2 hafta kalan Ayşenur, önce İstanbul'a, oradan da Ürdün üzerinden Filistin'e geçmişti. Kuzeni Bahar Tıkkın, Ayşenur’un ABD’de Gazze için eylemler düzenleyip yardım kampanyalarına destek olduğunu anlattı.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Ayşenur’un en büyük arzusunun, herkesin insanca yaşadığı bir dünyanın inşası olduğunu kaydeden Tıkkın, kuzeninin bu kapsamda BM bünyesinde ihtiyaç sahibi birçok ülkeye insani yardım götürdüğünü, kamplarda gönüllü görev aldığını söyledi. Ayşenur’un Filistin meselesine insanlık meselesi olarak baktığını belirten Tıkkın, “Gördükleri karşısında vicdanı onu Filistin’e götürdü. Katliama daha fazla dayanamayıp zulme Filistinlilerle birlikte sahada direndi” dedi.

FİLİSTİN’E GİTMEM GEREK

Tıkkın, kuzeninin şehadete giden Filistin yolculuğunu şöyle anlattı: “Filistin’e gideceğini bilmiyorduk. Ürdün’de BM bünyesinde bir organizasyona katılacağını söyledi. Bir konuşmamızda ‘Orta Doğu dünyanın başka bölgelerine benzemez. Gitme oralara’ dedim. Ancak ‘Hayır benim Filistin’e gitmem gerekiyor ve ben kesin kararımı verdim’ dedi. Kudüs'ten, Ramallah'tan ve Nablus'tan paylaşımlar yapınca orada olduğunu anladık.”

NEFESİM KESİLSİN İSTİYORUM

Acı haberle tüm ailenin yıkıldığını söyleyen Tıkkın, şöyle konuştu: “Ayşenur’un babası olan dayımı aradık. 1 gün boyunca kendisinden haber alamadık. Dayım resmen kendini dünyaya kapattı. Ardından bize attığı mesajda ‘Nefesimin kesilmesini istiyorum. Bu acıyla yaşamak istemiyorum’ dedi. Aldığımız bu acı haber bizi yıkıp geçti. Onsuz nasıl yaşayacağız, bu acıya nasıl dayanacağız bilmiyorum. Filistin'de yaşanan bu zulüm artık son bulsun, başka Ayşenur’lar katledilmesin.”

Katiller hesap vermeli

Ayşenur Ezgi Eygi’nin eşi Hamid Mazhar Ali, ABD yönetimine tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerinin sadece yanlış değil aynı zamanda incitici olduğunu belirten Ali, “4 gündür Biden'ın bizi arayıp başsağlığı dilemesini, bağımsız bir soruşturma başlatma emri verdiğini söylemesini bekledik. Bir aktivist ve gönüllü olan Ayşenur, uluslararası adaleti barışçıl bir şekilde savunmak, Filistinlilerin çektiği acılara tanıklık etmek istemişti. Ancak İsrail keskin nişancısının kurşunuyla vuruldu. Bu bir kaza değildi. Katiller hesap vermeli” dedi. Ayşenur’un ailesi de ABD hükümetine bağımsız bir soruşturma emri verilmesi çağrısı yaptı: “İsrail ordusunun ön soruşturması yetersiz. Ayşenur’un eğitimli bir keskin nişancı tarafından öldürülmesinin herhangi bir şekilde kasıtsız olduğu iddiasından rahatsız olduk. Bu, ordunun silahsız bir sivile karşı kasıtlı, hedefli ve kesin bir saldırısı dışında hiçbir şey olarak yorumlanamaz.”











