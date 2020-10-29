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Gündem Virüs önlemsiz asker uğurlaması yapan vatandaşları ceza da durduramadı
İSTANBUL

Virüs önlemsiz asker uğurlaması yapan vatandaşları ceza da durduramadı

İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden maskesiz ve sosyal mesafesiz asker kınası yapan vatandaşlara polis tarafından ceza yazıldı. Cezayı ve alınan tedbirleri umursamayan gençler, polis ayrıldıktan sonra konvoy yaparak eğlencelerine devam etti.

Haber Merkezi İHA
Gençlerin maskesiz oldukları görüldü.
Gençlerin maskesiz oldukları görüldü.

Tüm uyarıları ve yeni önlemler açıklamasına rağmen vatandaşlar asker eğlencesine devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda, bir grup gencin asker kınası yaptığı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi.

Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü.

"Bu kokuya bayılıyorum"

Grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadı. Bu sırada gençlerden birinin, “Bu kokuya bayılıyorum” demesi dikkat çekti. Sosyal mesafeyi hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, “En büyük asker bizim asker” sloganları attı. Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü.

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