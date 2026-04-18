VPN ile engelleri aşıyorlar

Türkiye’de çocukları zararlı dijital içeriklerden korumak amacıyla bazı platformlara erişim kısıtlamaları getiriliyor. Ancak bu yasaklar, beklenen etkiyi göstermiyor. Çocuklar VPN (Sanal Özel Ağ) gibi araçlarla bu engelleri kolayca aşarak yasaklı içeriklere ulaşmaya devam ediyor. Araştırmalar, çocukların önemli bir bölümünün alternatif yöntemlerle erişimi sürdürdüğünü gösteriyor. VPN, internet bağlantısını farklı bir ülke üzerinden yönlendirerek kullanıcının konumunu gizliyor ve erişim engellerini devre dışı bırakıyor. Dijital araçlara hızla uyum sağlayan çocuklar, bu yöntemleri sosyal medya ve video içerikleri üzerinden kısa sürede öğreniyor. Uzmanlara göre yalnızca yasaklar yeterli değil; hatta merak duygusunu artırarak ters etki yaratabiliyor. Kalıcı çözümün ise aile içi iletişim, bilinçlendirme ve dijital okuryazarlık olduğu vurgulanıyor. Çocukların dijital dünyayı doğru anlaması ve riskleri fark etmesi, en güçlü koruma yöntemi olarak öne çıkıyor.