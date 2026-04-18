Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
VPN ile engelleri aşıyorlar

Merve Safa Akıntürk
04:0018/04/2026, Cumartesi
G: 18/04/2026, Cumartesi
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Türkiye’de çocukları zararlı dijital içeriklerden korumak amacıyla bazı platformlara erişim kısıtlamaları getiriliyor. Ancak bu yasaklar, beklenen etkiyi göstermiyor. Çocuklar VPN (Sanal Özel Ağ) gibi araçlarla bu engelleri kolayca aşarak yasaklı içeriklere ulaşmaya devam ediyor. Araştırmalar, çocukların önemli bir bölümünün alternatif yöntemlerle erişimi sürdürdüğünü gösteriyor. VPN, internet bağlantısını farklı bir ülke üzerinden yönlendirerek kullanıcının konumunu gizliyor ve erişim engellerini devre dışı bırakıyor. Dijital araçlara hızla uyum sağlayan çocuklar, bu yöntemleri sosyal medya ve video içerikleri üzerinden kısa sürede öğreniyor. Uzmanlara göre yalnızca yasaklar yeterli değil; hatta merak duygusunu artırarak ters etki yaratabiliyor. Kalıcı çözümün ise aile içi iletişim, bilinçlendirme ve dijital okuryazarlık olduğu vurgulanıyor. Çocukların dijital dünyayı doğru anlaması ve riskleri fark etmesi, en güçlü koruma yöntemi olarak öne çıkıyor.


#çocuk
#dijital içerik
#koruma
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
