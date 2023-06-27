Wagner’i kapatacaklardı

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Cuma günü Rusya’da başlayan Wagner isyanının, paralı askeri gücün 1 Temmuz’da kapatılma ihtimaline karşı başlatıldığı ortaya çıktı. Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram’dan yayınladığı 11 dakikalık videoda, eylemlerini savunarak, amaçlarının Wagner’in yok olmasını önlemek için yapıldığını söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Wagner ile ilgili gelişmelerin Moskova’nın Afrika’daki dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydetti.
Hesap sormak istedik
Prigojin, “Rusya Savunma Bakanlığı ile kimse sözleşme imzalamak istemedi. Rusya liderliğini devirmek için hareket etmedik amacımız Wagner’in yok olmasını önlemekti. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk” ifadelerini kullandı.
MInsk’te KAMP KURUYORLAR
Prigojin’in Belarus’un başkenti Minsk’te bir otelde görüldüğü iddia edilirken, paralı asker grubunun savaşçıları için Belarus’ta kamp kurulmaya başlandı. 8.000 Wagner
savaşçısını barındıracak askeri kampın, Belarus’un Ukrayna sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Asipovichy kasabasında kurulmaya başlandığı belirtildi. Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, Prigojin hakkındaki soruşturmanın düşürülmediğini ve suçlu bulunursa,
12’den 20 yıla varan hapis cezası alacağını bildirdi.
Aileleri tehdit edilmiş
İngiltere istihbaratı, Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in Moskova’ya yürüyüşünü durdurmadan önce, paralı asker grubunun önde gelen isimlerinin, Rusya gizli servisi tarafından aileleriyle tehdit edildiğini iddia etti. The Teleghraph’ın haberine göre, Prigojin’in Moskova’ya gidilmesi yönündeki emrine Wagner’in tahmini sayıları 25.000’i bulan savaşçılarından yalnızca 8.500’i katılırken, bu durumun Prigojin’in neden başkente birkaç saat kala operasyondan vazgeçtiğine dair fikir verdiği kaydedildi.