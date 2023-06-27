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Wagner’i kapatacaklardı

23 Haziran’da Moskova’ya karşı isyan başlatan Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin, Belarus’ta ortaya çıktı. Telegram’da 11 dakikalık bir mesaj yayınlayan Prigojin, Wagner’in 1 Temmuz’da feshedilmek istendiği için harekete geçtiklerini savundu. Prigojin, “Rusya Savunma Bakanlığı ile kimse sözleşme imzalamak istemedi. Rusya liderliğini devirmek için hareket etmedik, amacımız Wagner’in yok olmasını önlemekti” dedi.

Dış Haberler
04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cuma günü Rusya’da başlayan Wagner isyanının, paralı askeri gücün 1 Temmuz’da kapatılma ihtimaline karşı başlatıldığı ortaya çıktı. Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin, Telegram’dan yayınladığı 11 dakikalık videoda, eylemlerini savunarak, amaçlarının Wagner’in yok olmasını önlemek için yapıldığını söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Wagner ile ilgili gelişmelerin Moskova’nın Afrika’daki dostlarıyla ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydetti.

Yevgeni Prigojin

Hesap sormak istedik

Prigojin, “Rusya Savunma Bakanlığı ile kimse sözleşme imzalamak istemedi. Rusya liderliğini devirmek için hareket etmedik amacımız Wagner’in yok olmasını önlemekti. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk” ifadelerini kullandı.

MInsk’te KAMP KURUYORLAR

Prigojin’in Belarus’un başkenti Minsk’te bir otelde görüldüğü iddia edilirken, paralı asker grubunun savaşçıları için Belarus’ta kamp kurulmaya başlandı. 8.000 Wagner

savaşçısını barındıracak askeri kampın, Belarus’un Ukrayna sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Asipovichy kasabasında kurulmaya başlandığı belirtildi. Öte yandan Rus Kommersant gazetesi, Prigojin hakkındaki soruşturmanın düşürülmediğini ve suçlu bulunursa,

12’den 20 yıla varan hapis cezası alacağını bildirdi.

Aileleri tehdit edilmiş

İngiltere istihbaratı, Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in Moskova’ya yürüyüşünü durdurmadan önce, paralı asker grubunun önde gelen isimlerinin, Rusya gizli servisi tarafından aileleriyle tehdit edildiğini iddia etti. The Teleghraph’ın haberine göre, Prigojin’in Moskova’ya gidilmesi yönündeki emrine Wagner’in tahmini sayıları 25.000’i bulan savaşçılarından yalnızca 8.500’i katılırken, bu durumun Prigojin’in neden başkente birkaç saat kala operasyondan vazgeçtiğine dair fikir verdiği kaydedildi.



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