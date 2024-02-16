Ya imzalarsın ya da gidersin

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı ders atölyeleri, gençlik ofisi ve teknoloji atölyelerinde çalışan çalışanların bir kısmı hukuki yollardan haklarını arayacaklarını söylerken, bir kısmı ise işsiz kalıp ailesine bakamayacağı için imza atmak zorunda olduklarını söyledi. İşçiler ise bunları yapmalarının sebebi olarak hiçbir gerekçe gösterilmediğini belirtti. Daha önce “büro işçisi” olarak işe başlayan işçilerin zamanla unvanları “diğer büro memurları” ve “bilgi işlem destek elemanına” yükseltildi. Ancak şimdi çalışanların unvanları tekrar düşürülerek büro işçisi olarak çalışmaları isteniyor. Çalışanlar ise bunu imzaladıkları takdirde vücut gücü gerektiren işlerden de kendilerinin sorumlu tutulacağını ve bu durumun maaşlarını da etkileyeceğini söylüyor.