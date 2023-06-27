Ya imzalayın ya gidin

Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur. Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum. Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.

Rusya’da Wagner isyanının başladığı ve sona erdiği, en uzun 24 saatte yaşananların perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Kremlin’in Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile isyanı başlattığı 23 Haziran gecesinden itibaren anlaşma için irtibat kurduğu, ancak Putin’in Prigojin ile muhatap olmak istemediği için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun devreye girdiği bildirildi. Rus haber sitesi Meduza’da yer alan bilgilere göre, Kremlin başlangıcından beri olayın barışçıl şekilde çözülmesi için yoğun çaba harcamasına rağmen Prigojin ile anlaşma zemini bulamayınca, Rus vali ve politikacıları Wagner liderini kınaması ve “hain” ilan etmesi için emri verdi. Prigojin’in kendisinin de “ölçüyü kaçırdığını” kısa sürede fark ettiğini iddia eden habere göre, Wagner lideri ordudan herhangi bir destek görmeyince tavrını değiştirmeye başladı. Prigojin’deki tavır değişikliğini gören Kremlin ise kanlı bir çatışmayı önlemek adına aralarında Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev’in de olduğu bir uzlaşma grubu kurdu. Prigojin’in iddiaya göre, kendini sağlama almak için müzakere grubunda üst düzey temsil istemesine rağmen Putin bu talebi reddetti. Bunun üzerine Lukaşenko, “Rusya’yı iç savaştan kurtaran kişi” rolünü oynamak için bu rolü kabul etti.