Ya imzalayın ya gidin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyan girişiminin anlaşma ile sonlanmasının ardından ilk kez konuştu. Ulusa Sesleniş konuşması yapan Putin, isyan girişimine katılmayan Wagner komutanları ile Rus halkına teşekkür etti. “Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı” diyen Putin, Wagner savaşçılarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı veya Belarus’a gitmeyi teklif etti. İşte Putin’in açıklamalarından satır başları:

Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur. Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum. Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.