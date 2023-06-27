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Ya imzalayın ya gidin

İsyan girişiminin ardından ulusa seslenen Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner üyelerine çağrı yaptı: "Ya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayın ya da Belarus'a gidin". Ayaklanmaya katılmayan Rus halkına teşekkür eden Putin, "Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı" dedi. Wagner’in patronu Yevgeni Prigojin ise Belarus’ta ortaya çıktı. Telegram’da mesaj yayınlayan Prigojin, "Wagner 1 Temmuz’da feshedilmek istendi. Rusya liderliğini devirmek için hareket etmedik, amacımız Wagner’in yok olmasını önlemekti” dedi.

Dış Haberler
04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Putin, Prigojin’le konuşmak istemedi

Putin, Prigojin’le konuşmak istemedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in isyan girişiminin anlaşma ile sonlanmasının ardından ilk kez konuştu. Ulusa Sesleniş konuşması yapan Putin, isyan girişimine katılmayan Wagner komutanları ile Rus halkına teşekkür etti. “Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı” diyen Putin, Wagner savaşçılarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı veya Belarus’a gitmeyi teklif etti. İşte Putin’in açıklamalarından satır başları:


RUS HALKINA TEŞEKKÜR

Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur. Halk, partiler, dini kuruluşlar, tüm toplum anayasal düzeni koruma konusunda sağlam tavır sergiledi. Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum. Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.

VATANA İHANET ETTİLER

İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler. Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı. Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum.

SÖZÜMÜ TUTACAĞIM

(Wagner üyelerine çağrı) Rusya Savunma Bakanlığı’yla ya da kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalayarak hala Rusya’ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyen Belarus’a gidebilir. Verdiğim sözü tutacağım. Her birinizin seçim şansı var fakat eminim ki bu karar, trajik bir hata yaptığının farkına varmış bir Rusya askerinin vereceği türden bir karar olacak.

En uzun 24 saatin arka planı

Rusya’da Wagner isyanının başladığı ve sona erdiği, en uzun 24 saatte yaşananların perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre Kremlin’in Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile isyanı başlattığı 23 Haziran gecesinden itibaren anlaşma için irtibat kurduğu, ancak Putin’in Prigojin ile muhatap olmak istemediği için Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun devreye girdiği bildirildi. Rus haber sitesi Meduza’da yer alan bilgilere göre, Kremlin başlangıcından beri olayın barışçıl şekilde çözülmesi için yoğun çaba harcamasına rağmen Prigojin ile anlaşma zemini bulamayınca, Rus vali ve politikacıları Wagner liderini kınaması ve “hain” ilan etmesi için emri verdi. Prigojin’in kendisinin de “ölçüyü kaçırdığını” kısa sürede fark ettiğini iddia eden habere göre, Wagner lideri ordudan herhangi bir destek görmeyince tavrını değiştirmeye başladı. Prigojin’deki tavır değişikliğini gören Kremlin ise kanlı bir çatışmayı önlemek adına aralarında Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev’in de olduğu bir uzlaşma grubu kurdu. Prigojin’in iddiaya göre, kendini sağlama almak için müzakere grubunda üst düzey temsil istemesine rağmen Putin bu talebi reddetti. Bunun üzerine Lukaşenko, “Rusya’yı iç savaştan kurtaran kişi” rolünü oynamak için bu rolü kabul etti.


#Rusya
#Vladimir Putin
#Wagner
15 dakika önce
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