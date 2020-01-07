Yabancılara 'iş takipçisi' uyarısı

İkamet izni başvurusunda kurumsal adres yerine web tarayıcılarında reklam vererek ilk sırada karşılarına çıkan com, com.tr vb. uzantılı siteler nedeniyle şikayetler artınca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden yabancılara öneri ve uyarılar geldi.

DOLANDIRILIRSINIZ

İkamet sitelerinden ikamet verilmediğine dikkat çekilerek bu tür sitelerin hukuka aykırı şekilde yabancıların kişisel verilerine ulaştığını, hukuksuz bir şekilde iş takibi yaptığını ya da ikamet başvurusu yapma vaadiyle kişilerin dolandırıldığı belirtildi.

3. KİŞİLERLE HİZMET YÜRÜTÜLMÜYOR

Yabancılara, aracı, iş takipçisi, komisyoncu gibi isimlerle anılan üçüncü kişilerle hizmet yürütülmediğini hatırlatan Göç İdaresi, bu kişilere itibar edilmemesi konusunda uyardı. Başvuru sırasında veya sonrasında hiçbir şekilde bireysel ya da şirket banka hesabına para yatırılması usulü bulunmadığına da dikkat çekildi. İkamet izni harç bedeli, belge bedeli ve tek giriş vize harcı ile diğer alacakların takip ve tahsilatı vergi dairesi müdürlüklerince yapıldığı belirtilerek vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar vergi daireleri vezneleri haricinde belli bankalar üzerinden tahsil edildiği vurgulandı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yabancıları ikamet izni taleplerini kurumsal internet sitesinde (https://www.goc.gov.tr/) yer alan e-ikamet modülü üzerinden yapılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.