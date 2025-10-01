Yeni Şafak
Yağmur kazayı beraberinde getirdi: Üç yaralı

01:101/10/2025, Çarşamba
IHA
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Osmaniye'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlılar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 EU 361 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.



