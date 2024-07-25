İstanbul bunaltıcı sıcağın etkisinde... Ancak kısa süre de olsa sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakacak.
AFAD ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre sağanak yağış bugün başlayacak.
Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacak yağış kenti terk edecek.
Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde...
AKOM'un yaptığı uyarıda "Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Ankara'da da bekleniyor
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Şen'in paylaşımı şu şekilde oldu:
Bugün öğlen İstanbul'un Avrupa yakasında gece, yarın sabah kuzey ilçelerinde yağış var. Sıcaklık bugün 31, yarın ve Cumartesi 30 C, Pazartesi tekrar 35 C. Yarın Zonguldak, Bartın, Kastamonu çevresinde yağış kuvvetli. Bugün akşam saatlerinde Ankara civarında yağış kuvvetlenecek 32C.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.