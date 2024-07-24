İstanbul'da hava sıcaklığı 39 derecenin üzerine çıkmıştı. Bugün Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beyoğlu Piyalepaşa'da yağmur etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran sağanak yağmur kısa süre etkisini kaybetti.
BUGÜN HAVA NASIL? 24 TEMMUZ 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Çankırı, Sivas, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Erzurum ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Akdeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM; Adana, Mersi, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı verdi.
İstanbul'da çarşamba bazı noktalarda kısa süreli yağmurlar görülecek.
Sıcaklık 33 derece.
Perşembe akşam ve cumadan itibaren ise yağiş kent genelinde etkili olacak.
Ankara çoğunlukla bulutlu sıcaklık 33 derece, perşembe başkentte de yaz sağanakları var.
İzmir gölgede 38 derece, hava nemli, karayel sert esiyor.
Bursa yerel yağmurlu sıcaklık 34 derece.
Marmara'da Çanakkale'den Kocaeli'ye kadar yer yer yaz sağanaklari görülecek.
Yağış perşembe trakya kesiminde devam edip cuma bölge genelinde etkili olacak.
Bölgede poyraz sert esiyor,
Edirne 37, Balıkesir 34, Sakarya 33 derece.