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Meteoroloji'den Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Tekirdağ ve Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

15:41 - 23/07/2024 Tuesday
AA
Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Doğu Akdeniz'de ise yarın beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.


Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.





#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Doğu Akdeniz
#Tekirdağ
#hava durumu
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