Yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacağız! 40 derecelerin üstü hissedilecek... Meteoroloji'den 22 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 TEMMUZ 2024
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37
İstanbul: Az bulutlu 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Bursa: Az bulutlu 37
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları 36 derece olarak ölçülecek ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Ankara'da ise, öğle saatlerinde 37 derece, gece ise 22 derece olacak.
İzmir'de de bugün gölgede 38 derece, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle hava bunaltıcı olacak.