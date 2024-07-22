Yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacağız! 40 derecelerin üstü hissedilecek... Meteoroloji'den 22 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: