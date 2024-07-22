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Yazın en sıcak günlerinden birini yaşayacağız! 40 derecelerin üstü hissedilecek... Meteoroloji'den 22 Temmuz il il hava durumu

Meteoroloji 22 Temmuz Pazartesi il il hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Temmuz il il hava durumu...

08:53 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 22 TEMMUZ 2024

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Az bulutlu 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu 37

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41


İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları 36 derece olarak ölçülecek ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Ankara'da ise, öğle saatlerinde 37 derece, gece ise 22 derece olacak.

İzmir'de de bugün gölgede 38 derece, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle hava bunaltıcı olacak.



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