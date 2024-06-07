Yağmurdan korunmak için sığındığı tabelanın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle devrilen reklam panosunun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu.

Sincan'da Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki bir reklam panosu fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi.

Durakta bekleyen Ayşe Yavuz (22), reklam panosunun altında kaldı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı caddede bir çökme daha

Öte yandan, bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Yolda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.

Sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Yoğun yağış ve yıldırım düşmesi nedeniyle Ankara'nın batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

"Her yağmurda suyu kendimiz tahliye ediyoruz"

AFAD ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su altında kalan bazı yerlerde tahliye çalışması yaptı.

Bazı yerlerde ise vatandaşlar, su basan alanları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Keçiören'de evini su basan Zeynep Eser, her yağmurda kendi imkanlarıyla evlerinden su tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Eser, 35 yıldır her yağmurda aynı sorunu yaşadığını ifade ederek, yetkililerden altyapı sorununu çözmelerini istedi.

Ankara Valiliği: Tahkikata başlatıldı

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin Ankara Valiliği de açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Valilik, konu ile ilgili tahkikata başlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.06.2024 günü saat: 21:00 sıralarında Sincan ilçemiz genelinde yaşanan yoğun ve şiddetli yağış nedeniyle Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağında bulunan Belediyeye ait büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu bahse konu yerde bulunan EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe YAVUZ (22 Yaşında) isimli vatandaşımız devrilen panonun altında kalması nedeniyle yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen maalesef vefat etmiştir. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."





06.06.2024 günü saat: 21:00 sıralarında Sincan ilçemiz genelinde yaşanan yoğun ve şiddetli yağış nedeniyle Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağında bulunan Belediyeye ait büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu bahse konu yerde bulunan EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe YAVUZ (22… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 6, 2024







