Yakalanmasın diye sürekli yer değiştirdi

10 gün farklı yerlerde kalmış. Bir gün ofisinde, bir gün otelde konaklayan Sütlaş’ın operasyon ihtimaline karşı sürekli yer değiştirdiği belirlendi. Sütlaş’ın Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı ile İstanbul’un farklı bölgelerindeki otoparklarda gizli görüşmeler yaptığı da anlaşıldı. Araçlarda yapılan üçlü görüşmeleri, baz sinyalleri ele verdi. Sütlaş’ın sahibi olduğu Reklam İstanbul’a verilen ihalelere, teklif veren firmaların çoğunun paravan olduğu ve doğrudan Sütlaş’la bağlantılı oldukları, bu yöntemle toplamda 66 milyon 376 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Söz konusu 26 ihalenin büyük bölümünün de doğrudan alım yoluyla Reklam İstanbul’a verilmesi dikkat çekti.