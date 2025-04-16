Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yakalanmasın diye sürekli yer değiştirdi

Yakalanmasın diye sürekli yer değiştirdi

Burak Doğan
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Nihat Sütlaş - Murat Ongun
Mustafa Nihat Sütlaş - Murat Ongun

İBB iştiraki Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den 5 yılda aldığı 26 ihaleyle zenginleşen Mustafa Nihat Sütlaş'ın operasyondan önce günlerce saklandığı ortaya çıktı. Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un çocukluk arkadaşı olan Sütlaş, Giresun’da telefonculuk yapıyordu. Ongun’un kamu ihaleleriyle zengin ettiği Sütlaş, yolsuzluk operasyonundan hemen önce, tespit edilmemek amacıyla

10 gün farklı yerlerde kalmış. Bir gün ofisinde, bir gün otelde konaklayan Sütlaş’ın operasyon ihtimaline karşı sürekli yer değiştirdiği belirlendi. Sütlaş’ın Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı ile İstanbul’un farklı bölgelerindeki otoparklarda gizli görüşmeler yaptığı da anlaşıldı. Araçlarda yapılan üçlü görüşmeleri, baz sinyalleri ele verdi. Sütlaş’ın sahibi olduğu Reklam İstanbul’a verilen ihalelere, teklif veren firmaların çoğunun paravan olduğu ve doğrudan Sütlaş’la bağlantılı oldukları, bu yöntemle toplamda 66 milyon 376 bin TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Söz konusu 26 ihalenin büyük bölümünün de doğrudan alım yoluyla Reklam İstanbul’a verilmesi dikkat çekti.


#CHP
#İBB
#Mustafa Nihat Sütlaş
#Murat Ongun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul konut piyasasında son durum: 4 ilçede fiyatlar 15 milyon TL’yi aştı