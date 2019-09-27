Yalçın Topçu Türk İşbirliğinin Mimarı kitabının tanıtım programına katıldı

Türk Konseyi'nin kurulduğu Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan kitabın tanıtımı Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde yapıldı.

“Türkçemiz, Millet-i Vahide olmamızın teminatıdır”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, sözlerine 26 Eylül Türk Dili Bayramı’nı anarak başladı. Topçu Yaptığı konuşmada; “Avrupa’dan Çin’e, Rusya steplerinden Yemen çöllerine, Balkanlar’dan Afrika’nın derinliklerine çok geniş bir coğrafyada konuşulan, müşterek mazimizi ve muazzam kültürümüzü ifade eden Türkçemiz, Millet-i Vahide olmamızın teminatıdır. Türk Dil Bayramımız kutlu olsun.” Dedi. Topçu, sözlerini 3 Ekim 2009'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyeti arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması’na getirerek o günün aynı zamanda 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olduğunun altını çizdi. Topçu Türk Keneşine bu yıl katılma kararı alan Özbekistan’a da atıfta bulunarak, “Medeniyet beşiğimiz Özbekistan aramıza hoş geldi. İnşallah ata yurdumuz, kemik kardeşimiz Türkmenistan’ı da aramıza bekliyoruz” dedi.

“Asıl hedef dünyanın barışı”

Türk Keneşi’nin mimarının Kazakistan’ın kurucu cumhurbaşkanı Nazarbayev olduğuna değinen Topçu, 2009 yılında Aksakalımız Nazarbayev’in önerisiyle kurulan Türk Konseyi’nin gelişmesinde de en büyük paya sahip Aksakalımız Nur Sultan Nazarbayev’dir. Aksakalımız Nazarbayev’in mimarı olduğu bu birliktelikten amaçladığı asıl hedef ise dünyanın barışı, refahı, adaleti ve güvenliğidir” dedi.

“Türk dünyası büyük bir coğrafya muazzam bir güç”

Topçu, Türk dünyasının büyük bir coğrafya ve muazzam bir güç olduğuna dikkati çekerek; “Türk dünyası, Balkanlar’dan -Tibet’e, Büyük Okyanus’dan-Kuzey Buz Denizine kadar yaklaşık 11.2 milyon kilometre karelik bir alanı ve üçyüz milyonu aşkın bir nüfusu ifade etmektedir. Bu muazzam gücün her manadaki işbirliği, bölgedeki ülkelerin ve vatandaşlarının faydasına olacağı kadar, dünyanın bütün başkentlerinin ve bütün insanlığın faydasına olacağı da bir gerçektir” dedi.

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Nazarbayev: “Kazakistan, tüm Türk halklarının kutsal ata yurdudur”

Yalçın Topçu Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ‘Kazakistan, tüm Türk halklarının kutsal ata yurdudur’ veciz sözünü hatırlatarak, “Türk dünyasına ve soydaşlarına yüreğini, gönlünü açan, Aksakal’ımıza şükranlarımızı minnet ve saygılarımızı bir kere daha sunuyorum. Türk dünyasının, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve manevi birlikteliğinin mimarlarından çağımızın önde gelen lideri Aksakalımızdır. Kendisi aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve Türk Konseyine üye ülkelerin kabulüyle, Ata yurdumuz Kazakistan‘ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev, Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’dır” dedi.

Tanıtımı yapılan “Türk İşbirliğinin Mimarı” kitabına değinen Topçu, “Türk dünyasının lideyi Aksakalımızı dünyanın her yönü ile daha iyi tanımasına vesile olacaktır. Bu vesile kitabın yazımında, basımında ve okuyucu ile buluşmasında emeği geçen Uluslararası Türk Akademisi’ni ve sayın Başkanını, Büyükelçimiz Abzal Bey’i ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve şükranlarımı sunuyorum” dedi. Topçu, Aksakalımıza Cenab-ı Allah’tan sağlık ve uzun ömür diliyor, onun şahsında Türk dünyasının her manada birliği için öncülük etmiş mümtaz ve fedakar şahsiyetleri İsmail Gaspıralı, Mağcan Cumabay, Cengiz Aytmatov, Bahtiyar Vahapzade, Ârif Nihat Asya’yı da rahmetle anıyorum” dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly toplantıda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının sevdalılarını elçilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan için taşıdığı değere vurgu yapan Saparbekuly, kurucu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ekonomik hamlelerin yanı sıra halkını 80 yıldır özlemini duyduğu kültürel birikime kavuşturduğunu vurguladı.

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"İleriki nesiller Nazarbayev'i sadece Kazak bir lider değil, Türk dünyasının lideri olarak hatırlayacak." ifadesini kullanan Saparbekuli, uluslararası alanda Türk devletlerini bir araya getiren önemli iş birliklerinde emeği olan Nazarbayev'in Türk dünyasının ak sakallısı, bilge lideri olduğuna işaret etti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’de sözlerine Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak başladı. Türk Konseyi'nin kurulduğu Nahçıvan Anlaşması'nın da 10'uncu yılı olduğunu belirten Kıdırali, 15 Ekim'de Bakü'de yapılacak Türk Konseyi toplantısında Nursultan Nazarbayev'e Türk Dünyasının Onursal Başkanı unvanı verileceğini söyledi.

Nazarbayev'in Türklerin sedece savaşçı bir millet olmadığını, önemli bir kültürel birikime sahip oluğunu tüm dünyaya anlattığına dikkati çeken Kadırali, onun Türk dünyasındaki çalışmalara verdiği öneme değindi.

Kıdırali hazırladıkları "Türk İşbirliğinin Mimarı" kitabında, Nazarbayev hakkında Türk devletlerinin yöneticilerinin yanı sıra tüm dünyadan akademisyenler tarafından yazılan makalelerin yer aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali Türk dünyasına yaptıkları hizmetlerinden ötürü, Türk Konseyi'nin kurulduğu Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 10'uncu yıl dönümü şerefine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Devlet Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek’e madalya taktı.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali’nin yanı sıra Devlet Eski Bakanları Namık Kemal Zeybek, Kürşat Tüzmen, Halil Şıvgın, Milletvekilleri Feyzi Berdibek, İsmail Kaya, Eski Milletvekili Haluk İpek, Özbekistan Büyükelçisi Alişir Azamhocayev, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanycbek Omuraliev, Prof. Dr. Mustafa İsen, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Fatma Sönmez, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk sinemasının efsane ismi Serdar Gökhan, Bürokratlar, STK temsilcileri, çok sayıda davetli ve gazeteciler katıldı.