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İSTANBUL

Yalnız kurt olacaktı

Saldırı hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. Teröristin, Türkiye’deki turistlere ve turizm tesislerine yönelik yalnız kurt eylemi arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Yalnız kurt olacaktı
​Saldırı hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist İstanbul’da kıskıvrak yakalandı.

Saldırı hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist İstanbul’da kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerini kritik operasyona götüren süreç, DEAŞ’ın yayın organlarının incelenmesiyle başladı. Yapılan incelemelerde, DEAŞ’ın Türkiye’de özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönünde videolar yayınladığı belirlendi. Sosyal paylaşım ağlarındaki videoları kimin oluşturduğunun peşine düşen ekipler, bunları hazırlayanın M.A. olduğunu tespit etti. Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu M.A., 29 Aralık’ta İstanbul’da gizlendiği adrese yapılan baskında gözaltına alındı.

TEHDİT VİDEOLARI HAZIRLADI

Şüphelinin üzerinde ve adreste ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, tehdit içerikli videoların M.A. tarafından çekildiğini bir kez daha teyit etti. İncelenen dijitaller arasında M.A.’nın canlı bomba ve eylem yapması için DEAŞ’a katılan teröristleri örgüte biat ettirdiği videolar da yer aldı. M.A. ve DEAŞ’a biat ettirdiği teröristlerin, Türkiye’deki turistlere ve turizm tesislerine yönelik yalnız kurt eylemi arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardındın adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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