Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Yalova açıklarında 4 metre uzunluğunda köpek balığı ağa takıldı: Tam 300 kilo ağırlığında

Yalova açıklarında 4 metre uzunluğunda köpek balığı ağa takıldı: Tam 300 kilo ağırlığında

09:2025/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Pamuk cinsi olduğu öğrenilen köpek balığı 300 kilo ağırlığında
Pamuk cinsi olduğu öğrenilen köpek balığı 300 kilo ağırlığında

Yalova açıklarında bir balıkçının ağına 4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilo ağırlığında pamuk cinsi köpek balığı takıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında Marmara Denizi’ne ağ atan balıkçı Tuğrul Dilli, ağlarına takılan dev köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Normalde derin sularda yaşayan pamuk cinsi köpek balığını yakalayan Tuğrul Dilli, "Ağı çekince ağırlıktan bir şey olduğunu anladım ama bu kadar büyük bir köpek balığı beklemiyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Zararsız bir tür olduğunu öğrenince biraz rahatladım ama bu büyüklükte bir balığı ağda görmek gerçekten şaşırtıcıydı"




#yalova
#esenköy
#köpek balığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları bir haftanın zirvesini gördü: Dev bankadan yeni tahmin geldi! İşte 24 Kasım güncel fiyatları